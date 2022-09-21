В преддверии референдума о присоединении к РФ в Мелитополе начались контртеррористические учения, власти попросили жителей Запорожской области сохранять спокойствие.
Проводимые манёвры призваны "обеспечить общественную безопасность", также они позволят отработать "взаимодействие силовых структур”, сообщил член главного совета запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
"В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам", — заявил он в собственном Telegram-канале.
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