В Мелитополе начались масштабные контртеррористические учения

В преддверии референдума о присоединении к РФ в Мелитополе начались контртеррористические учения, власти попросили жителей Запорожской области сохранять спокойствие.

Проводимые манёвры призваны "обеспечить общественную безопасность", также они позволят отработать "взаимодействие силовых структур”, сообщил член главного совета запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"В данных учениях задействована тяжелая техника, которая будет находиться во всех районах города. Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам", — заявил он в собственном Telegram-канале.