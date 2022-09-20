ВС РФ нанесли ракетный удар по цели ВСУ в Запорожье

Мощный ракетный удар нанесён по цели ВСУ в Запорожье.

Сообщается, что удары наносились по промышленным объектом, которые использовались ВСУ. Очевидцы публикуют фото пожара и чёрного дыма в центре города. После удара в городе зазвучали сирены.