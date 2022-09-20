Мощный ракетный удар нанесён по цели ВСУ в Запорожье.
Сообщается, что удары наносились по промышленным объектом, которые использовались ВСУ. Очевидцы публикуют фото пожара и чёрного дыма в центре города. После удара в городе зазвучали сирены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.