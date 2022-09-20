Подоляк: не стоит ждать завершения конфликта на Украине зимой

По мнению советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, завершения конфликта на Украине не стоит ожидать зимой. Такую точку зрения чиновник высказал в эфире телеканала Sky News.

Подоляк отметил, что надежда на завершение конфликта зимой — это ошибка, боевые действия с наступлением холодов будут такими же, как и до этого.

"Он продолжится с такой же интенсивностью", — сказал Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского добавил, что Киев разрабатывает дальнейшие планы контрнаступления ВСУ, однако предпочитает держать их в секрете.