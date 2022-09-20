По мнению советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, завершения конфликта на Украине не стоит ожидать зимой. Такую точку зрения чиновник высказал в эфире телеканала Sky News.
Подоляк отметил, что надежда на завершение конфликта зимой — это ошибка, боевые действия с наступлением холодов будут такими же, как и до этого.
"Он продолжится с такой же интенсивностью", — сказал Подоляк.
Советник главы офиса Зеленского добавил, что Киев разрабатывает дальнейшие планы контрнаступления ВСУ, однако предпочитает держать их в секрете.
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