Президент Турции Эрдоган поговорил с Зеленским по телефону

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Переговоры состоялись перед речью президента Эрдогана на 77-й сессии Генассамблеи ООН", — отметили представители главы республики.

Известно, что мероприятия организации проходят в Нью-Йорке. В них примет участие российская делегация, которую возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Турции заявлял, что для достижения мира на Украине необходимо вернуть территории под контроль Киева. При этом, по мнению Эрдогана, российский лидер Владимир Путин защищает интересы страны и стремится решить конфликт как можно быстрее.