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Политолог Гагарин о задаче референдумов: быстрая интеграция в жизнь РФ

Мир

Политолог Анатолий Гагарин в разговоре с Pravda.Ru дал прогноз по поводу того, что изменится в ДНР и ЛНР, а также в России после проведения референдумов.

Политолог Гагарин о задаче референдумов: быстрая интеграция в жизнь РФ

Эксперт напомнил, что референдумы, с одной стороны, юридически подтверждают и закрепляют желание жителей Республик войти в состав РФ, а с другой стороны, показывают желание России принять их в свой состав.

Гагарин уверен, что запланированные референдумы — это благо для жителей республик Донбасса, потому что после вхождения их в состав РФ можно будет намного быстрее и эффективнее решать насущные вопросы.

"Это позволит многие вопросы, связанные с вовлечением этих регионов в российскую жизнь, облегчить и ускорить. Потому что наша задача — как можно быстрее и эффективно интегрировать эти регионы в жизнь всей России, чтобы они сами почувствовали причастность к российской жизни, почувствовали силу российского государства и ту защиту, которую может обеспечить российское государство", — сказал политолог.

Гагарин отметил, что Россия уже и так давно помогает в восстановлении инфраструктуры Донбасса, но до сих пор эта помощь носила точечный характер.

"А включение их в состав России уже переведет это в режим постоянной помощи и восстановления этих республик. Потому что это сейчас крайне необходимо. Это необходимо во всех смыслах — и в идеологическом, и в политическом, и в экономическом", — продолжил эксперт.

Россия должна сделать так, чтобы эти области и республики ощутили её всестороннюю поддержку, и уже через небольшой период времени эти регионы уже смогут зажить полноценной жизнью и сами стать полноценными участниками всех процессов, происходящих в РФ.

23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы по вопросу вхождения в состав России.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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