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Compact: Берлин может запустить "Северный поток — 2" в январе 2023 года

Мир

Аналитик издания Compact Свен Реут заявил, что Берлин может запустить "Северный поток — 2" в январе 2023 года.

Compact: Берлин может запустить "Северный поток — 2" в январе 2023 года

Германия продолжает вести экономическую войну с Россией. Отказываясь от сотрудничества по газовому вопросу с Москвой, Берлин пренебрегает благосостоянием своих граждан. Реут уверен, что такие действия не улучшат ситуацию с энергетическим кризисом в стране.

Премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что Берлин никогда не согласится запустить "Северный поток — 2". Однако автор Compact предупреждает, что нельзя говорить слово "никогда", потому что ситуация может измениться в ближайшие месяцы.

По мнению Реута, власти Германии продолжают стараться любым способом навредить России, даже несмотря на то, что своими действиями уничтожают свою собственную экономику. Автор статьи решил представить ситуацию, что зима в Германии будет очень холодной, а хранилища опустеют. Он уверен, что Берлин сможет согласиться на снятие энергетического эмбарго, если РФ пойдёт на мирные переговоры.

"Настроение у граждан уже меняется не в лучшую сторону. Возможно, через несколько месяцев ситуация станет настолько напряженной, что властям придётся отказаться от своей антироссийской политики, чтобы избежать "народных восстаний”, которых так опасается глава МИД Анналена Бербок", — уверен Реут.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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