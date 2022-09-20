Эксперт по мировой политике Юрий Баранчик считает, что Россия втянула НАТО в боевые действия, заманив тем самым Запад в ловушку.
На саммите ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин скрепили рукопожатием давно обговорённую сделку об открытии второго фронта против США. Отсюда становится понятна и логика событий, происходящих вокруг референдумов на освобождённых территориях Украины и изменения формата специальной военной операции, заявил аналитик.
"Оперативная игра сработала, ребята попали впросак", — заметил он.
По его мнению, теперь глава Китая без вариантов переизберётся на третий срок, а вот американцам перед выборами 8 ноября светит война на два фронта.
Судя по первым сообщениям после прошедшей информации о подготовке референдумов, Европа находится в панике, поскольку удары могут быть нанесены по её территории, добавил эксперт.
Вероятно, в своём вечернем выступлении Владимир Путин предъявит ультиматум Евросоюзу и США, предположил Баранчик.
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