Баранчик: Путин и Си грамотно заманили США в ловушку

Эксперт по мировой политике Юрий Баранчик считает, что Россия втянула НАТО в боевые действия, заманив тем самым Запад в ловушку.

На саммите ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин скрепили рукопожатием давно обговорённую сделку об открытии второго фронта против США. Отсюда становится понятна и логика событий, происходящих вокруг референдумов на освобождённых территориях Украины и изменения формата специальной военной операции, заявил аналитик.

"Оперативная игра сработала, ребята попали впросак", — заметил он.

По его мнению, теперь глава Китая без вариантов переизберётся на третий срок, а вот американцам перед выборами 8 ноября светит война на два фронта.

Судя по первым сообщениям после прошедшей информации о подготовке референдумов, Европа находится в панике, поскольку удары могут быть нанесены по её территории, добавил эксперт.

Вероятно, в своём вечернем выступлении Владимир Путин предъявит ультиматум Евросоюзу и США, предположил Баранчик.