Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что инициатива с проведением референдума в Донбассе более чем своевременна, поскольку киевский режим зашёл за все возможные красные линии.
Пасечник напомнил, что украинские националисты используют оружие НАТО для массовых убийств мирных граждан, а Киев не гнушается устраивать теракты против невинных людей, живущих на освобождённых территориях. Глава ЛНР уверен, что всё это делается, чтобы запугать жителей Донбасса и заставить их передумать и отступиться.
"Но эти провокации только сплотили нас! Осталось дело за малым — победить!", — заключил Пасечник в своём Telegram-канале.
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