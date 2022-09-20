Пасечник уверен, что Донбасс будет полностью освобождён

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что РФ сможет реализовать все цели, касающиеся спецоперации на Украине, потому что пути назад здесь нет.

Пасечник напомнил президенту РФ Владимиру Путину об обещании России целиком освободить территорию ДНР и ЛНР от украинских националистов, и выразил уверенность, что это станет возможным, если продолжать бороться плечом к плечу.

"Обратного пути уже нет. Только вместе и только с Россией мы выстоим и победим!" — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

В ЛНР 23-27 сентября пройдёт референдум по присоединению региона к РФ.