В ходе референдума в Запорожской области жителям региона предстоит ответить сразу на три вопроса: хотят ли они, чтобы регион вышел из состава Украины, желают ли стать войти в состав России, став одним из её субъектов, и как относятся к перспективе превращения Запорожской области в самостоятельное государство.
Вопросы, которые будут в бюллетенях референдума, были размещены в Telegram-канале главы администрации области Евгения Балицкого.
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