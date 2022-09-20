На референдуме в Запорожье решат, хотят ли выйти из состава Украины и войти в РФ

В ходе референдума в Запорожской области жителям региона предстоит ответить сразу на три вопроса: хотят ли они, чтобы регион вышел из состава Украины, желают ли стать войти в состав России, став одним из её субъектов, и как относятся к перспективе превращения Запорожской области в самостоятельное государство.

Вопросы, которые будут в бюллетенях референдума, были размещены в Telegram-канале главы администрации области Евгения Балицкого.