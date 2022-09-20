Минюст США обратился к Конгрессу с просьбой передать активы РФ Украине

Министерство юстиции США попросило Конгресс поспособствовать передаче российских активов Украине на законных основаниях. Об этом сообщил глава рабочей группы по антироссийским санкциям Эндрю Адамс.

Адамс уточнил, что для передачи Киеву замороженных в США средств и имущества необходимо сделать многочисленные поправки в большом количестве нормативных актов. Представитель Минюста предложил синхронизировать работу его ведомства, а также Госдепа и Минфина для того, чтобы средства, конфискованные США, могли отправиться на возмещение ущерба киевским властям.