Ходаковский: "Для меня чёрная полоса в нашем флаге символизирует траурную ленту"

Военный и политический деятель Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский прокомментировал сохранение флага Республики.

По мнению Ходаковского, чёрный цвет в триколоре ДНР символизирует траурную ленту. Стоит отметить, что флаг Республики отличается от флага РФ только в одном цвете. Если у России в триколоре сверху белая полоса, то у ДНР чёрная.

"Выбор этого цвета, как показала жизнь, стал очень символичным. Если бы кому-то пришло в голову провести по этому поводу соцопрос, то сомневаюсь, что моя точка зрения оказалась бы в меньшинстве", — уверен Ходаковский.

Цветам флага РФ приписывается ряд символических значений. Одна из популярных трактовок заключается в следующем: белый цвет символизирует благородство; синий цвет — верность и честность; красный цвет — мужество и любовь. Однако официального толкования цветов Государственного флага РФ не существует.