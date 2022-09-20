Глава Запорожской области Евгений Балицкий распорядился приступить к формированию в регионе добровольческих батальонов, подписав соответствующий указ.
Балицкий отметил в Telegram-канале администрации, что указ был подписан им после многочисленных просьб жителей региона.
Глава администрации добавил, что многие жители Запорожья и так уже участвуют в боях в составе ВС РФ, и заявил о готовности защищать своё будущее с оружием в руках. Балицкий пообещал объявить набор добровольцев в ближайшие дни.
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