Референдум в Запорожской области пройдёт с 23 по 27 сентября

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум по вхождению региона в состав Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября, как на других освобождённых территориях.

Не все жители региона смогут принять участие в голосовании, поскольку область не полностью контролируется российскими войсками.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республиках объявили о проведении референдумов о присоединении к РФ. Соответствующее мероприятие состоится и в Херсонской области.

По словам лидеров вышеупомянутых регионов, вхождение в состав России обезопасит территории. Кроме того, таким образом будет восстановлена историческая справедливость.