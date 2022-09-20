По словам главы ДНР Дениса Пушилина, если Республика станет частью РФ, её конституцию адаптируют к российским законам. Пушилин в эфире Первого канала подчеркнул, что это произойдёт в случае поддержки жителями ДНР и одобрения Россией.
Глава ДНР добавил, что атрибуты Республики — флаг, герб и гимн — останутся неизменными, потому что с ними "люди умирали, шли и продолжают идти в атаку" уже восемь лет.
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