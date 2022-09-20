Пушилин: если ДНР станет частью РФ, её конституция будет адаптирована

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, если Республика станет частью РФ, её конституцию адаптируют к российским законам. Пушилин в эфире Первого канала подчеркнул, что это произойдёт в случае поддержки жителями ДНР и одобрения Россией.

Глава ДНР добавил, что атрибуты Республики — флаг, герб и гимн — останутся неизменными, потому что с ними "люди умирали, шли и продолжают идти в атаку" уже восемь лет.