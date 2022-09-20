По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вопрос в бюллетенях на референдуме в ДНР будет сформулирован максимально чётко.
Как отметил глава ДНР, вопрос, на который предстоит ответить жителям Республики, будет звучать следующим образом: "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта?".
Референдум в ДНР пройдёт с 23 по 27 сентября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.