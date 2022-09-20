Пушилин: жителям ДНР предстоит ответить на вопрос о вхождении в состав РФ

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, вопрос в бюллетенях на референдуме в ДНР будет сформулирован максимально чётко.

Как отметил глава ДНР, вопрос, на который предстоит ответить жителям Республики, будет звучать следующим образом: "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта?".

Референдум в ДНР пройдёт с 23 по 27 сентября.