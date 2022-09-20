Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов высказался по поводу названия Запорожской области после того, как она станет частью РФ.
По мнению Рогова, жителям региона будет ближе название "Запорожский край".
Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень даже устроит", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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