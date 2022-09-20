Рогов предложил название "Запорожский край" в случае его вхождения в состав РФ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов высказался по поводу названия Запорожской области после того, как она станет частью РФ.

По мнению Рогова, жителям региона будет ближе название "Запорожский край".

Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень даже устроит", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".