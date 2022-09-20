Леонков заявил, что референдумы изменят характер боевых действий на Украине

Проведение референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках о вхождении в состав Российской Федерации вызвало большой ажиотаж. Их обсуждают все Telegram-каналы, СМИ, военные аналитики и эксперты. Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков назвал плюсы проведения референдумов, к которым всё шло уже давно.

"Снимаются ограничения, которые существовали до сих пор при защите этих территорий. То есть появляются расширенные возможности нашей армии обеспечивать безопасность, вводить туда столько войск, сколько считаем нужным. Главной становится задача обеспечения безопасности граждан России со всеми вытекающими правами", — цитирует Леонкова "МК".

Кроме того, после проведения референдумов подразделения НМ ЛДНР войдут в состав ВС РФ, говорит аналитик. Экипировка перестанет отличаться, а боевые действия будут приведены к единому стандарту, уверен эксперт.

"Мы пребываем на территориях, которые освобождены фрагментарно. А референдумы позволят нам увеличить группировку и, соответственно, увеличить огневое воздействие на противника", — говорит Леонков.