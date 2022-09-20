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Беженка из Горловки: Донбасс уже давно готов войти в состав РФ

Мир

По словам беженки из населённого пункта Горловка, который находится в ДНР, жители Донбасса уже давно мечтают о присоединении к России. Они верят, что только таким образом можно обеспечить мирную жизнь в Республиках. Об этом женщина рассказала в разговоре с РИА Новости.

Вере Николаевне из Горловки уже полгода приходится жить в Волгограде, но она не теряет надежды вернуться домой в ДНР, к своим близким.

Беженка заверила, что сегодняшнего дня жители ДНР ждали уже несколько лет. Она уверена, что вопрос с присоединением к России решится максимально быстро.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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