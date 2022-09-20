Лукашенко: армия должна быть готова "подняться по тревоге"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение госсекретарю Совета безопасности страны проверить готовность всех Вооружённых сил, начиная от воинских частей и заканчивая народным ополчением

"Чтобы были готовы подняться по тревоге по нормам военного времени", — сказал Лукашенко.

В ближайшее время в Белоруссии будет проведено президентское мероприятие по вопросам обороны страны.