Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение госсекретарю Совета безопасности страны проверить готовность всех Вооружённых сил, начиная от воинских частей и заканчивая народным ополчением
"Чтобы были готовы подняться по тревоге по нормам военного времени", — сказал Лукашенко.
В ближайшее время в Белоруссии будет проведено президентское мероприятие по вопросам обороны страны.
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