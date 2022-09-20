Сальдо призвал жителей Херсонщины принять участие в референдуме

По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, жителям региона следует обязательно прийти на референдум, продемонстрировав тем самым свою гражданскую сознательность.

Как отметил Сальдо в своём Telegram-канале, от голосования на референдуме напрямую зависит будущее Херсонской области и благополучие её жителей.

Глава администрации уверен, что этот шаг поможет обезопасить регион от террора со стороны киевского режима и НАТО.