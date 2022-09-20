Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил Россию и другие страны оказать помощь в проведении референдума по вхождению в состав РФ.
Сальдо указал в своём Telegram-канале, что региону требуется помощь в плане оказания содействия в усилении законного конституционного порядка на территории Херсонской области.
Глава администрации выразил уверенность, что присоединение региона к РФ станет восстановлением исторической справедливости и сделает пребывание на его территории безопасным.
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