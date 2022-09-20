Сальдо обратился к РФ за помощью в проведении референдума

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил Россию и другие страны оказать помощь в проведении референдума по вхождению в состав РФ.

Сальдо указал в своём Telegram-канале, что региону требуется помощь в плане оказания содействия в усилении законного конституционного порядка на территории Херсонской области.

Глава администрации выразил уверенность, что присоединение региона к РФ станет восстановлением исторической справедливости и сделает пребывание на его территории безопасным.