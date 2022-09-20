За референдумом в ДНР смогут следить иностранные наблюдатели

У иностранных наблюдателей, одобренных Общественной палатой ДНР, будет возможность следить за ходом референдума в Республике. Об этом говорится в законе о референдуме.

Также такую возможность будут иметь аккредитованные представители СМИ.