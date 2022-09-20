Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что после Второй мировой войны были определены границы государств, под неприкосновенностью которых подписались все участники антигитлеровской коалиции. Затем была сформирована Организация Объединённых Наций. Однако в последнее время членов ООН стало намного больше. Эксперт считает, что в этом принимает активное участие политика западных стран, которая придерживается принципа "разделяй и властвуй".
"Запад реализовывал своё представление об устройстве мира, дробя его на мелкие страны, не способные составить им конкуренцию. Россия же в своих действиях не дробит территории — она возвращает земли, которые исконно считались русскими", — отметил Леонков.
Референдумы в Донбассе не соответствуют интересам Запада, однако принятие Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России является законным правом, заявил эксперт. Леонков подчеркнул, что не стоит обращать внимание на реакцию западных стран.
"Там не с кем говорить по этому поводу. Мы возвращаем наши границы, и, когда мы их вернём, то, может быть, поговорим, если будет, с кем разговаривать", — объяснил Леонков в программе "Большая игра".
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