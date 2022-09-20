Эксперт Леонков: референдумы в Донбассе подрывают планы Запада по дроблению мира

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что после Второй мировой войны были определены границы государств, под неприкосновенностью которых подписались все участники антигитлеровской коалиции. Затем была сформирована Организация Объединённых Наций. Однако в последнее время членов ООН стало намного больше. Эксперт считает, что в этом принимает активное участие политика западных стран, которая придерживается принципа "разделяй и властвуй".

"Запад реализовывал своё представление об устройстве мира, дробя его на мелкие страны, не способные составить им конкуренцию. Россия же в своих действиях не дробит территории — она возвращает земли, которые исконно считались русскими", — отметил Леонков.

Референдумы в Донбассе не соответствуют интересам Запада, однако принятие Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России является законным правом, заявил эксперт. Леонков подчеркнул, что не стоит обращать внимание на реакцию западных стран.

"Там не с кем говорить по этому поводу. Мы возвращаем наши границы, и, когда мы их вернём, то, может быть, поговорим, если будет, с кем разговаривать", — объяснил Леонков в программе "Большая игра".