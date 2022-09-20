ФРГ снова напугала Польшу заявлением о возврате территорий

Польшу взбудоражили слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Варшава, при желании получить от ФРГ новые компенсации, должна вернуть Германии немецкие территории, полученные от Сталина. Такое заявление было воспринято поляками как намёк на пересмотр границ страны, пишет ВЗГЛЯД.

По мнению обозревателей издания, в Польше всегда считали, что Германия из чувства исторической вины никогда не поднимет вопросы о Силезии, Померании и части Восточной Пруссии, однако слухи о скромности Шольца не оправдались.

В немецких СМИ заявление канцлера осталось почти без внимания, а вот польские издания буквально "зажглись в праведном гневе", отмечают авторы материала.

"Особенно возмущались члены правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) — они восприняли слова канцлера как угрозу вернуть Померанию, Силезию и часть Восточной Пруссии в состав рейха", — пишет источник.

Польские власти также расценили слова Шольца как угрозу. Так, глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что страна ждёт от канцлера "глубоко поясняющих слов". До сих пор таких пояснений от Германии не последовало.

"Так что именно требования поляков вернуть деньги порождают требования немцев вернуть территории", — резюмирует автор статьи.