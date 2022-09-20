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Пушилин приветствовал предстоящие референдумы в Донбассе

Мир

Глава ДНР Денис Пушилин высказался по поводу готовящихся референдумов по вопросу вхождения в состав РФ, которые должны пройти в ДНР и ЛНР. Это заявление глава Республики сделал во время чрезвычайного пленарного заседания Народного совета.

Пушилин отметил, что считает законопроект своевременным. Глава ДНР подчеркнул, что этот шаг станет "возвращением Донбасса домой", попросив депутатов поддержать эту инициативу.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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