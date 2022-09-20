По сообщению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, референдум в Запорожской области, касающийся присоединения региона к РФ, может состояться в самое ближайшее время.
Как пояснил Рогов в беседе с РИА Новости, жители Запорожья мечтают о стабильности и счастливом будущем, поэтому с нетерпением ожидают официального объявления голосования.
"Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", — добавил Рогов.
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