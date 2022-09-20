В ближайшие дни может состояться референдум в Запорожье

По сообщению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, референдум в Запорожской области, касающийся присоединения региона к РФ, может состояться в самое ближайшее время.

Как пояснил Рогов в беседе с РИА Новости, жители Запорожья мечтают о стабильности и счастливом будущем, поэтому с нетерпением ожидают официального объявления голосования.

"Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", — добавил Рогов.