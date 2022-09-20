Определены сроки референдума в ЛНР: с 23 по 27 сентября

По заявлению Первого заместителя Председателя Народного Совета ЛНР Дмитрия Хорошилова, референдум в Луганской Народной Республике состоится с 23 по 27 сентября.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал для этого соответствующий закон, который так и называется: "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав РФ".