Глава ЛНР Пасечник подписал закон о референдуме по присоединению к РФ

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".

По словам первого заместителя Председателя Народного Совета ЛНР Дмитрия Хорошилова, референдум в ЛНР пройдёт с 23 по 27 сентября 2022 года.