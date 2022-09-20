Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации".
По словам первого заместителя Председателя Народного Совета ЛНР Дмитрия Хорошилова, референдум в ЛНР пройдёт с 23 по 27 сентября 2022 года.
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