Стремоусов: на референдуме готовы проголосовать не менее 80% жителей Херсонщины

По информации заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, отдать свои голоса на референдуме, посвящённом вхождению в состав РФ, готовы примерно 80% жителей региона.

"Если говорить по социологии, около 80% жителей Херсонской области пойдут на референдум", — сообщил Стремоусов в эфире Первого канала.

До этого глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо уведомил о принятии решения по поводу организации референдума, касающегося присоединения региона к России.