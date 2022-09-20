По информации заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, отдать свои голоса на референдуме, посвящённом вхождению в состав РФ, готовы примерно 80% жителей региона.
"Если говорить по социологии, около 80% жителей Херсонской области пойдут на референдум", — сообщил Стремоусов в эфире Первого канала.
До этого глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо уведомил о принятии решения по поводу организации референдума, касающегося присоединения региона к России.
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