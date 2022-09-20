Члены движения "Мы вместе с Россией" во главе с его председателем Владимиром Роговым предложили главе военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому в ближайшее время организовать референдум, касающийся вхождения в состав РФ.
20 сентября в Мелитополе проходит общенародный съезд жителей Запорожья, в ходе которого был поднят вопрос о скорейшем проведении референдума по поводу вхождения в состав России.
Рогов во время съезда призвал не просто принять решение касательно референдума, а потребовать, чтобы это решение, которое было выдвинуто уже давно, наконец-то реализовалось.
"Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе", — добавил Рогов.
Рогова поддержали представители разных населённых пунктов и общественных организаций Запорожской области. В итоге собравшимися была принята резолюция о проведении референдума о присоединении региона к РФ.
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