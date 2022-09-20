Турчак: открытое голосование нужно для закрепления итогов референдума в ЛДНР

Первый зампред Совфеда РФ Андрей Турчак высказался по поводу инициативы по проведению референдума в Донбассе. По его мнению, открытое и прозрачное голосование в ДНР и ЛНР станет юридическим подтверждением проведённого референдума.

"Честное и открытое голосование закрепит де-юре результаты референдума в Донбассе, де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия", — сказал Турчак, которого цитирует РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказал своё отношение к референдумам в освобождённых республиках. Он убеждён, что эти события смогут поменять вектор развития РФ на десятки лет, а геополитическая ситуация в мире благодаря им уже никогда не будет прежней.