Профессор Холод: от "хлебных бунтов" ЕС спасут тугие кошельки европейцев

Европейские власти ожидают "хлебных бунтов" из-за рекордного подорожания хлебобулочных изделий. Настоящих протестов ждать не стоит, уверен профессор Леонид Холод.

Тот факт, что стоимость хлеба в Евросоюзе выросла на 18%, не станет поводом для народных бунтов, отметил эксперт. Среднестатистический европеец имеет высокие доходы и тратит на питание их малую часть.

Та малообеспеченная прослойка граждан ЕС, для которой рост цен на продовольствие является ощутимым, получает субсидии из бюджета. Это означает, что всё бремя инфляции ляжет на плечи государства, уточнил специалист в интервью Телеканалу "360".

"Мне кажется, что могут пошуметь в Европе. Но если понимать под бунтом бегущих по улицам людей с палками, топорами и так далее, то я не думаю, что до этого дойдет", — резюмировал Холод.