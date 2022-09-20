Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что злоумышленники не смогут сделать республику "новой Украиной".
"На Украине создают не то полки, не то батальоны, но не только для свержения власти. Хотят оторвать Белоруссию и присоединить к блоку НАТО", — подчеркнул президент в ходе встречи с секретарём Совбеза Александром Вольфовичем, передаёт БелТА.
Руководитель страны призвал помнить об этой опасности и не допустить развитие такого сценария.
Ранее Лукашенко предупредил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине.
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