Политолог Марков призвал Россию начать прокси-войну против НАТО

Политолог Сергей Марков заявил, что мирные жители Донецкой Народной Республики погибают от западного вооружения, поэтому армия ДНР имеет полное право ответить своему основному противнику.

"Если в Донецке людей убивают из французского оружия, то донецкие люди имеют право делать всё что угодно", — заявил эксперт в эфире телеканала "Первый севастопольский".

Марков подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса не провоцирует Россию, а уже ведёт массированную войну. Силы НАТО создали свою прокси-армию в лице киевского режима, считает эксперт.

"Они ведут войну неограниченными методами. В том числе, методами ядерного терроризма, в том числе взрывами, убийствами и прочее. Мы должны вести такую же войну, которую ведёт НАТО против нас", — заявил политолог.