Экс-депутат Рады: Украина распадётся по частям после референдума в Херсоне

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко заявил, что решение властей Херсонской области о проведении референдума является единственно правильным решением.

"Можно говорить, что Украина фактически распадается по частям. Это конец ее государственности. По такому же методу пойдут и другие части страны. Мир прийти может только так", — сообщил экс-парламентарий в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. Таким образом, Украина потеряла доступ к Азовскому морю. В ближайшее время в этих регионах должны пройти референдумы о вхождении в состав России.

Жители Херсонской и Запорожской областей уже получают российские пенсии и зарплаты, а также имеют возможность получить гражданство РФ по упрощённой схеме.