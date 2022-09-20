Эрдоган назвал возвращение регионов под контроль Киева условием достижения мира

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что отказ киевских властей от контроля над некоторыми территориями не поможет закончить кризис.

"Если мы хотим мира на Украине, то, конечно, возвращение ей территорий станет важным моментом. Это то, что ожидается", — подчеркнул глава республики, слова которого передаёт PBS.

Вместе с этим президент призвал мировых лидеров не поддерживать только Киев или Москву. По мнению Эрдогана, политикам нужно найти способ решения проблемы, который понравится всем участникам столкновения.

Также руководитель страны отметил, что его российский коллега Владимир Путин защищает государственные интересы. Как заявил президент Турции, Анкара обсуждает конфликт с РФ, Киевом и ООН.

Ранее Эрдоган сообщил, что всё ещё пытается организовать переговоры Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Их мнение необходимо выслушать, добавил глава республики.