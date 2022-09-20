Спикер парламента Белоруссии заявил, что третья мировая война уже идёт

Третья мировая война уже фактически идёт в экономике, международных отношениях и головах людей. И рискует перейти в горячую фазу. Такое заявление сделал спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко.

По его мнению, уберечь мир от катастрофы можно только путем укрепления доверия и сотрудничества между странами.