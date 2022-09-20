Третья мировая война уже фактически идёт в экономике, международных отношениях и головах людей. И рискует перейти в горячую фазу. Такое заявление сделал спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко.
По его мнению, уберечь мир от катастрофы можно только путем укрепления доверия и сотрудничества между странами.
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