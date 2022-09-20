Мэр Мелитополя Фёдоров сообщил о взрывах в городе

На освобождённых территориях в Мелитополе во вторник прозвучала серия взрывов в районе аэродрома и в центре города. Об этом сообщил мэр Иван Фёдоров. Отмечается, что возгорание и дым видны в районе городского элеватора.