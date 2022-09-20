На освобождённых территориях в Мелитополе во вторник прозвучала серия взрывов в районе аэродрома и в центре города. Об этом сообщил мэр Иван Фёдоров. Отмечается, что возгорание и дым видны в районе городского элеватора.
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