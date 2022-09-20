Политолог: Баку начал войну за Карабах после того, как Пашинян "кинул" Путина

Азербайджано-армянский конфликт 2020 года спровоцировал Никол Пашинян, когда отказался выполнять договорённости, достигнутые между Россией и Арменией, уверен политолог издания EADaily Нерсес Арутюнян.

Пришедший к власти в результате цветной революции Пашинян аннулировал все договоренности, достигнутые между Владимиром Путиным и предыдущим президентом Армении Сержем Саргсяном, отметил специалист.

"Путин принял решение не препятствовать Баку в намерении решить карабахский конфликт силой только после того, как его фактически "кинули", — пишет политолог.

Ранее Москва, Баку и Ереван договорились, что под контроль Азербайджана перейдут пять районов вокруг Нагорного Карабаха, но после госпереворота в Армении все соглашения были забыты.