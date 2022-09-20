Русский парень запустил трансляцию видео в режиме реального времени, которая направлена на европейскую аудиторию.
Молодой человек включил конфорку и продемонстрировал, что может тратить газа сколько хочет всего за 1,44 евро в месяц. Эфир продолжался на протяжении нескольких часов.
Комментаторы оценили стрим юноши и назвали трансляцию "новым уровнем троллинга".
"Надо было все конфорки включить", "Можно погреть ладони, прислонившись к экрану", — пишут пользователи Сети.
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