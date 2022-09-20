Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг слухи о том, что он сбежал из Николаева в Одессу. Он опубликовал в своём Telegram-канале видео и заявил, что никуда не уезжал.
"Куда бежать? Зачем? Обтрелов стало меньше, мы продвигаемся вперёд, работы много, так как укрепления надо строить уже на территории ближе к Херсону", — заявил Ким.
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