Глава Николаевской области Ким опроверг информацию о побеге в Одессу

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг слухи о том, что он сбежал из Николаева в Одессу. Он опубликовал в своём Telegram-канале видео и заявил, что никуда не уезжал.

"Куда бежать? Зачем? Обтрелов стало меньше, мы продвигаемся вперёд, работы много, так как укрепления надо строить уже на территории ближе к Херсону", — заявил Ким.