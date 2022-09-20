В следующем году Британия собирается выделить Украине в качестве военной помощи не меньше 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов).
Планы Лондона обнародует на этой неделе премьер-министр страны Лиз Трасс во время своей поездки в Нью-Йорк. Об этом пишет издание Financial Times.
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Обозреватель Михаил Ростовский прокомментировал заявление Штефана Вайля относительно энергетического противостояния Германии и РФ.