Financial Times: Лиз Трасс объявит о выделении новой военной помощи Украине

В следующем году Британия собирается выделить Украине в качестве военной помощи не меньше 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов).

Планы Лондона обнародует на этой неделе премьер-министр страны Лиз Трасс во время своей поездки в Нью-Йорк. Об этом пишет издание Financial Times.