Погранслужба Киргизии: обстановка на границе стабилизировалась

Обстановка на киргизско-таджикской границе относительно стабильная. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель пресс-центра погранслужбы госкомитета нацбезопасности Киргизии, комиссии сторон работают над проведением мероприятий по деэскалации обстановки в зоне конфликта.