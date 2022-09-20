Обстановка на киргизско-таджикской границе относительно стабильная. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил представитель пресс-центра погранслужбы госкомитета нацбезопасности Киргизии, комиссии сторон работают над проведением мероприятий по деэскалации обстановки в зоне конфликта.
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