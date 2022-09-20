Депутаты парламента ФРГ, которые намерены приехать в Донбасс, чтобы лично увидеть реальное положение дел, могут стать фигурантами уголовного дела на Украине.
Накануне несколько немецких депутатов рассказали, что хотят посетить Россию и Донбасс для составления собственного мнения о происходящем в регионе. За подобный поступок в украинском законодательстве подразумевается уголовная ответственность, напомнил парламентариям бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"На следующей неделе депутаты бундестага посетят оккупированную Москвой восточную Украину. Это поддержка войны на уничтожение, что является уголовным преступлением", — заявил дипломат на собственной странице в соцсети.
Он опубликовал перечень этих парламентариев и попросил главу немецкого ведомства по защите конституции Томаса Хальденванга заставить депутатов отменить поездку.
Ранее представитель штаба теробороны ДНР рассказал, что только за последние сутки от обстрелов украинских боевиков в республике погибли десять человек.
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