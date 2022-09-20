Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ не стоит рассчитывать на повторный успех в Харькове

Экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус, входящий в состав командования Вооружёнными силами Америки в Ираке, высказался о наступательной операции ВСУ к востоку от Харькова. Он посчитал это однозначным успехом украинской стороны, который, однако, вряд ли повториться в ближайшее время.

"Произошедшее в Харьковской области вызвало определённый моральный подъём на Украине. Но такое вряд ли может повториться дважды," — сказал он CNN.

Петреус признал, что ВСУ понесли крупные потери в ходе наступления, потеряли тысячи бойцов. Он также перечислил проблемы в украинской армии, которые не позволяют ей выполнить поставленные задачи.

"Для достижения заявленных Киевом целей, а это взятие под контроль Крыма и Донбасса, есть серьёзные проблемы. Это потребует времени и жёсткой борьбы. ВСУ растянуты, лучшие части рассредоточены. Они уязвимы для контратак," — констатировал Петреус.

В издании отмечается, что Россия продолжает иметь преимущество в артиллерии, поэтому Украина нуждается в ещё большей военной помощи Запада. Именно от поставок вооружения, по мнению Петреуса, зависят успехи ВСУ.