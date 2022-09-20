Во вторник власти Херсонской области сделают заявление по референдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.
Напомним, вчера общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам Республик с просьбой незамедлительно провести референдум о присоединении к России.
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