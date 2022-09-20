Стремоусов: власти Херсонской области сделают заявление по референдуму

Во вторник власти Херсонской области сделают заявление по референдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Напомним, вчера общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам Республик с просьбой незамедлительно провести референдум о присоединении к России.