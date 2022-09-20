Экс-премьер Польши Туск: температура в квартирах не превышает 15 градусов тепла

Экономическое противостояние с РФ на фоне приближения холодов усугубляет энергетический кризис, назревший в Польше.

Ситуацию с центральным отоплением в стране прокомментировал бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. В своём Твиттере он отметил, что температура в некоторых польских квартирах сейчас не превышает 15 градусов тепла, при этом горячей воды в кранах нет.

Пользователи отреагировали на пост. Так, grzegorz rusin ответил, что его мать не собирается топить всю зиму из-за высоких цен на энергоносители.

"Когда будет 17 градусов, правительство объявит об успехе, потому что согрело дома поляков", — иронизирует пользователь с ником kopyto jakub.