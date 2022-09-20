The New York Times: жители Сербии видят в Путине своего потенциального спасителя

Сербы, живущие в непризнанном Косово, надеются, что их может спасти президент России Владимир Путин.

"Многие этнические сербы видят в России и президенте Владимире Путине потенциального спасителя. Это особенно заметно в северной части Косово", — сообщили эксперты американского издания The New York Times.

Автор материала отмечают, что этнические сербы продолжают ненавидеть НАТО и хотят дружить с Россией. Они также полностью поддерживают действия российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине.