Сербы, живущие в непризнанном Косово, надеются, что их может спасти президент России Владимир Путин.
"Многие этнические сербы видят в России и президенте Владимире Путине потенциального спасителя. Это особенно заметно в северной части Косово", — сообщили эксперты американского издания The New York Times.
Автор материала отмечают, что этнические сербы продолжают ненавидеть НАТО и хотят дружить с Россией. Они также полностью поддерживают действия российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель Михаил Ростовский прокомментировал заявление Штефана Вайля относительно энергетического противостояния Германии и РФ.