Киевский режим продолжит просить у западных партнёров всё новые и новые поставки оружия и боеприпасов, заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше", — пояснил он в интервью журналистам агентства Bloomberg.
Ранее источник в силовых структурах рассказал, что украинского главу Николаевской области курирует американский офицер.
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