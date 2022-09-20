Киевский режим продолжит просить у западных партнёров всё новые и новые поставки оружия и боеприпасов, заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Иногда меня спрашивают, получили ли мы достаточно оружия. Я смогу сказать, что достаточно, только после того, как Украина победит. До тех пор мы будем просить больше", — пояснил он в интервью журналистам агентства Bloomberg.